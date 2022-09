Stiri pe aceeasi tema

- Peste 94% din suprafata cultivata cu grau a fost recoltata pana in prezent, a informat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a dat asigurari ca productiile din acest an vor asigura necesarul tarii, dar si disponibilitati de export. El a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca s-a…

- Noul ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, aflat la al cincelea mandat, are mari probleme in familie, fapt pentru care a luat o decizie surprinzatoare. Cu cateva zile inainte de a fi numit ministru al Agriculturii, Petre Daea, s-a desparțit fizic, dar in acte inca nu, de cea de…

- Petre Daea va fi numit probabil la conducerea Ministerului Agriculturii, chiar daca tot mai multa lume vorbește de faptul ca ar fi avut și el un rol in povestea demiterii lui Adrian Chesnoiu. De fapt, la mijloc ar fi fost vorba de angajarea unui aporpiat al familiei Daea pe un post din Ministerul Agriculturii,…

- Conducerea Partidului Social Democrat a dat un vot in unanimitate pentru ca Petre Daea sa revina la Ministerul Agriculturii, a anuntat, miercuri, presedintele formatiunii, Marcel Ciolacu. „Am decis, impreuna cu colegii, ca inlocuitorul in acest moment al domnului Adrian Chesnoiu este fostul ministru…

- PSD urmeaza sa decida miercuri, in sedinta Consiliului Politic National, cine va conduce Ministerul Agriculturii, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu, in urma cererii DNA de ridicare a imunitatii parlamentare pentru trafic de influenta. Potrivit unor surse din PSD, printre numele vehiculate se afla actualul…

- Partidul Social Democrat are cinci-sase variante pentru o noua nominalizare la Ministerul Agriculturii, iar Petre Daea se numara printre cei propusi de catre membrii PSD, a declarat luni presedintele partidului, Marcel Ciolacu.

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, afirma ca social-democrații au mai multe variante pentru funcția de ministru al Agriculturii, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu, ca urmare a solicitarii DNA de ridicare a imunitații in vederea unei anchete de abuz in serviciu. Fii la curent cu cele mai noi…