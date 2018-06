Stiri pe aceeasi tema

- Jocuri și jucarii cu eroii din filme, jucarii eco realizate din lemn, jocuri software care transpun copiii in realitatea virtuala – pe piața romaneasca de profil oferta devine tot mai variata, producatorii și comercianții raportand an de an rezultate financiare in creștere. 1 iunie reprezinta unul dintre…

- CM 2018. ''Este nevoie de arta pentru a castiga Cupa Mondiala (...) Pentru cei mai multi pare ceva simplu, doua bare laterale si una transversala. Pentru noi insa este viata noastra'', a declarat Jan Zoltowski, patronul firmei Interplastic. Citeste si Cine va castiga CM 2018? Iata rezultatele…

- Revolut, alternativa bancara digitala, a obținut astazi o noua finanțare in valoare de 250 de milioane de dolari la o evaluare de 1.7 miliarde, o creștere de 5 ori in ultimul an. Aceasta devine astfel una dintre puținele companii europene care au devenit “unicorni” intr-o scurta perioada de timp.

- Grupul PSA are motive de sarbatoare. Uzina Opel din Zaragoza, Spania, a produs 13 milioane de mașini. Fabrica din Zaragoza are circa 5.300 de angajați, iar exemplarul cu numarul 13 milioane este un Opel Crossland X.

- Mandru pensionar al Ministerului de Interne, singurul general din muzica romaneasca, Gheorghe Turda vrea sa dea o lecție de patriotism la 70 de ani. Lucru pe care l-a tot facut , pe parcursul carierei lui, indiferent de regimul sub care a prestat artistic. De aceasta data, veteranul rapsod va canta,…

- Aceste zodii dau lovitura in luna martie si continua pe parcursul anului. Afla daca esti printre zodiile norocoase si vezi ce te asteapta in perioada urmatoare.Taur - Nativii acestei zodii vor avea un an neașteptat de bun. Familia le e alaturi, la munca totul merge bine.

- Panica in familia "carcotasului" Serban Huidu. Autoritatile au facut deja anuntul oficial. Matei Vintila, socrul lui Serban Huidu, este urmarit penal ... The post Lovitura pentru familia lui Serban Huidu appeared first on Renasterea banateana .

- Grupul britanic DS Smith, unul dintre cei mai mari producatori și furnizori de ambalaje din carton ondulat și materiale plastic la nivel mondial, a anunțat astazi finalizarea procesului de achiziție a celor doua companii romanești EcoPack și EcoPaper, tranzacție in valoare de 208 milioane de euro. Prin…