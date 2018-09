Stiri pe aceeasi tema

- Este cel mai cunoscut jucator de profesionist de poker din lume și este de origine romana, chiar daca Daniel „Kid Poker” Negreanu, in varsta de 44 de ani, este nascut și crescut in Toronto, Canada. Am putea spune ca-i un fel de Nadia Comaneci (cel mai cunoscut nume romanesc din lume) in domeniul lui…

- La 31 de ani, Messi continua sa scrie istorie pentru Barcelona. Starul argentinian a reusit o dubla in primul meci din La Liga al noului sezon, incheiat cu victoria catalanilor, scor 3-0, impotriva lui Alaves.

- Aparatorul spaniol, Yuri Berchiche, a ajuns din nou in La Liga in aceasta vara, dupa ce in sezonul trecut a evoluat printre vedetele de la PSG. Fundasul de 28 de ani a semnat cu Athletic Bilbao, gruparea iberica platind francezilor 24 de milioane de euro.

- Invitata de anul acesta la fiesta de pe Camp Nou a fost chiar din patria lui Messi, gruparea Boca Juniors, din Buenos Aires. Primul gol l-a marcat insa un brazilian, Malcolm, un tanar de 21 de ani, adus in vara aceasta de la Bordeaux. Messi a dublat avantajul Barcei pana la pauza, in timp…

- Starul lui FC Barcelona nu va renunta la nationala “Albiceleste”, chiar daca a fost eliminata in sferturile de finala la Cupa Mondiala 2018. Messi nu a mai dat interviuri dupa Mondialul din Rusia si s-a speculat ca prezenta atacantul in varsta de 31 de ani in selectionata Argentinei va ramane o necunoscuta.…

- Fundasul brazilian Naldo, component al formatiei germane Schalke 04, spune ca atacantul Neymar face o greseala aruncandu-se pe gazon la cea mai mica atingere, deoarece in acest fel nu reuseste sa mai creeze faze de joc. ''Neymar trebuie sa inceteze sa se prabuseasca la cea mai…

- Marți seara (26 iunie) se decide soarta echipei naționale a Argentinei la Cupa Mondiala, iar fostul jucator al tricolorilor și actual tehnician, Dorinel Munteanu, prezent și el la turneele finale de Campionat Mondial din 1994 și 1998 a vorbit despre Cristiano Ronaldo și Messi, dar și despre Hagi.…