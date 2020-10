Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, ca jucatorii sai sunt euforici dupa victoria din prima etapa a grupelor Ligii Europa, scor 2-0 cu TSKA Sofia, insa acum el trebuie sa le atraga atentia ca partida urmatoare, cu FC Voluntari, este mai importanta decat orice alta confruntare…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seara, dupa meciul caștigat in deplasare, cu TSKA Sofia, scor 2-0, ca echipa bulgara se va lupta pentru ocuparea primelor doua pozitii in grupa Europa League. „Nu am mai antrenat pana acum impotriva unei echipe din Bulgaria. Din fericire pentru…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seara, dupa meciul cu TSKA Sofia, scor 2-0, ca victoria este meritata, el mentionand ca formatia sa a fost suprinsa la inceput de valoarea adversarului, dar apoi a controlat jocul."TSKA a inceput foarte bine acest meci, ne-a dominat,…

- ​Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat joi seara, dupa meciul cu TSKA Sofia, scor 2-0, ca victoria este meritata, el mentionând ca formatia sa a fost suprinsa la început de valoarea adversarului, dar apoi a controlat jocul."TSKA a început foarte bine acest…

- CFR Cluj a invins-o pe ȚSKA Sofia, scor 2-0, in primul meci al grupei A din Europa League. Dan Petrescu (52 de ani) spune ca victoria este una mare, in fața unui adversar peste toate formațiile din Liga 1. „A fost primul meci ca antrenor in Bulgaria, impotriva unei echipe foarte, foarte bune. Ne-au…

- Dan Petrescu (52 de ani) și Alexandru Chipciu (31 de ani) au cazut de acord ca fotbalul din Bulgaria ii este superior celui din Romania in acest moment. ȚSKA Sofia și CFR Cluj se vor intalni joi, de la ora 19:55. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, TV…

- ​Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, într-o conferinta de presa, ca doi dintre jucatorii sai sunt incerti pentru meciul din deplasare cu TSKA Sofia, din prima etapa a grupelor Europa League. El a precizat ca si-ar fi dorit ca si CFR sa aiba parte de spectatori acasa,…

- CFR Cluj a fost extrasa în Grupa A din Europa League și se va duela cu AS Roma, Young Boys Berna și ȚSKA Sofia. Formația antrenata de Dan Petrescu a avut ghinion, fiind cunoscuta forța celor de la AS Roma, dar și a lui Young Boys Berna, formație care în…