- Mai mult de 90 la suta dintre decesele inregistrate in Romania la pacienți confirmați cu Covid in ultima saptamana au fost raportate la persoane nevaccinate. Potrivit raportarilor INSP, in saptamana 1-7 noiembrie 2021, 31,1% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Cluj, Bihor, Timiș…

- București - Rata de vaccinare anti-COVID-19 de 63,5% la cei de peste 12 ani FOTO: RoVaccinare.ro. Bucureștiul a ajuns la o rata de de acoperire vaccinare anti-COVID-19 de 63,5% din populația de peste 12 ani, iar în trei județe s-a trecut de 50%: Cluj, Constanța și Sibiu.…

- Alți patru pacienți cu COVID-19, in stare grava, din zona Mureș - Cluj și București, vor fi transferați in Danemarca și Cehia. Transferurile vor avea loc cel mai probabil sambata. Raed Arafat, șeful DSU, spune ca au avut loc deja 3 transferuri de pacienți in Germania. Este vorba despre cate…

- "Pana la data de 1 noiembrie au fost vaccinate la nivel national cu cel putin o doza peste 7.053.000 de persoane. Din acestea, peste 6,3 milioane de persoane sunt persoane vaccinate in momentul de fata cu schema completa. Practic, rata de acoperire vaccinala din populatia totala a Romaniei de peste…

- Episcopul Devei si Hunedoarei, Gurie, grav bolnav de COVID-19, a murit joi, la Deva, in urma unui stop cardio-respirator, inaltul prelat avand plamanii afectati in proportie de 85% din cauza infectiei cu SARS-CoV-2.

- Pandemia de Covid-19 a fost ca o piatra de incercare pentru majoritatea cuplurilor casatorite din Romania. Deși s-ar fi presupus ca aceasta perioada ar fi avut rolul de a lega și mai mult conexiunea intre soț și soție, iata ca rata de divorț a crescut foarte mult pe parcursul anului 2020 respectiv…

- „Romania e acum in scenariul Italiei”, a spus joi Valeriu Gheorghita, iar ce se intampla in spitalele din Romania ii da dreptate coordonatorului campaniei de vaccinare. Ambulantele cu bolnavi de COVID stau la coada la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti. In curte a fost amenajat un cort in care…

