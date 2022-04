Stiri pe aceeasi tema

- “Haideti sa nu fim malitiosi! Niste colegi care n-au fost in stare sa scrie trei randuri la legea offshore se asteptau ca Ministerul Energiei si Guvernul sa vina cu legea offshore. Am spus din 2019 ca ministerul, ca Guvernul nu va veni cu o lege offshore. Am avut un experiment, zic eu, nefericit in…

- Mii de sindicaliști ai BNS, protest in fața Guvernului FOTO: Catalin Radu. Câteva mii de sindicalisti, membri ai Blocului National Sindical, au protestat astazi în fata Guvernului, pentru a cere masuri urgente care sa contracareze criza energetica, dar si cresterea alarmanta a preturilor.…

- Sprijin pt firme afectate ce se aprovizioneaza din Ucraina, Rusia, Belarus Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Guvernul va sprijini firmele care se aprovizioneaza din Ucraina, Rusia si Belarus si care îsi vor reduce…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare anularea diferentelor de obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere si comunicata contribuabilului, ca urmare a reincadrarii sumelor reprezentand indemnizatii sau orice alte sume de…

- CARAȘ-SEVERIN – Vestea adoptarii „Legii internetului pentru toți“, de catre Camera Deputaților, ne-a fost data de deputatul carașean Jaro Marșalic! Prin acest document, orice roman va avea dreptul sa i se asigure accesul la cel puțin un serviciu de internet funcțional in banda larga. Este vorba despre…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea care prevede amendarea cu 10.000 de lei si suspendarea activitatii pentru o perioada de 30 de zile de la prima abatere pentru operatorii economici care comercializeaza bauturi alcoolice si produse din tutun minori lor sub 18 ani. Savarsirea unei noi…

- Social Casa de Pensii Teleorman a inceput distribuirea biletelor de tratament balnear martie 7, 2022 11:20 Casa Județeana de Pensii Teleorman informeaza ca, incepand cu data de 07 martie 2022, se distribuie primele bilete de tratament balnear, atribuite de Societatea Comerciala de tratament balnear…

- Un proiect de lege care a fost votat de Senat si acum se afla in dezbatere in Camera Deputatilor introduce serviciile medicale in ambulatoriu mobil pentru comunitatile defavorizate din tara. Proiectul de lege vine in completarea Legii nr. 95/2006, iar principalele modificari sunt introducerea conceptului…