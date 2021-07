Stiri pe aceeasi tema

- Moartea surprinzatoare, provocata de presiunile uriașe de reorganizare ilegala, a directorului Direcției Contencios, Doru Clabescu, a generat o tensiune fara precedent la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului condus de catre useristul Claudiu Nasui. Situație care, in mod cert, va degenera…

- Moartea surprinzatoare și provocata de presiunile uriașe de reorganizare ilegala a directorului Direcției Contencios, Doru Clabescu, a generat o tensiune fara precedent la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului condus de catre useristul Claudiu Nasui care in mod cert va degera intr-un…

- Pentru ministru USR Claudiu Nasui, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a devenit propriul sau sereleu, fapt pentru care se comporta cu angajații ca și cum aceștia ar fi sclavii acestuia, iar daca unul moare nu-i nicio problema. Cițu tradus de Nasui Proiectul Hotarare a Guvernului…

- Doru Clabescu, director la Directia de Contencios din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in varsta de 54 de ani, a decedat vineri, la locul de munca, posibil din cauza unui atac cerebral sau a unui infarct, potrivit reprezentantilor ministerului. "Au fost…

- Doru Clabescu, director la Directia de Contencios din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in varsta de 54 de ani, a decedat astazi, la locul de munca, posibil din cauza unui atac cerebral sau a unui infarct, potrivit reprezentantilor ministerului. „Au fost incercari de resuscitare…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) propune, printr-un proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul propriu, atestarea orasului Horezu ca statiune turistica de interes national si a oraselor Brezoi si Uricani ca statiuni turistice de interes local, informeaza Agerpres.…

- "Vom incepe sa discutam despre evolutia pandemiei, despre felul in care pandemia a fost combatuta si masurile pe care le-am luat. Acum, trebuie sa stim ca suntem deja in faza in care avem din ce in ce mai putine cazuri si la noi in Romania, dar si in celelalte state membre si incercam sa tragem concluzii…

- Presedintele Klaus Iohannis, participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, la care se va discuta despre coordonarea la nivelul Uniunii Europene in contextul pandemiei, procesul de redresare economica, gestionarea fenomenului migratiei si relatiile externe ale UE. Totodata, Iohannis…