Stiri pe aceeasi tema

- Ion Tiriac o atacase pe Manuela Carmena, primarul Madridului, despre care afirmase ca este singurul edil cu care nu s-a inteles, acesta fiind motivul pentru care se gandeste sa mute turneul. "Tiriac a facut declaratii deplasate despre primarul orasului", a declarat Cueto, potrivit El Diario, dupa…

- Oradea Summer Film, cinematograful in aer liber din Cetatea Oradea, va oferi gratuit publicului, in luna august, 18 filme de lung metraj, cele mai noi productii cinematografice din lume, dar si concerte tematice si animatii pentru copii, au informat joi reprezentanti ai administratiei locale.…

- Un barbat care a talharit un batran pe o strada din cartierul sucevean Burdujeni a fost vazut de catre Marian Tabrea, un tanar de 21 de ani, elev la Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” din Cluj Napoca, care a coborat dintr-o masina si a pornit pe urmele sale, reusind sa-l prinda si sa-l imobilizeze.

- Urmarire ca-n filme pe strazile pe Drumul National1. Un sofer a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce s-a urcat fara permis la volanul unei masini, si a fugit de politistii rutieri care au vrut sa-l opreasca din cauza unor depasiri neregulamentare in trafic.

- O parte din serviciile Primariei Satu Mare s-au mutat in casa noua. Inaugurarea noii locatii, de la etajul IV al Magazinului „Somesul” a avut loc azi, 13 iunie, la ora 12.00, in prezenta primarului Kereskenyi Gabor. In noul spatiu, cetatenii vor gasi urmatoarele servicii: Serviciul Public de Evidenta…

- In perioada 1-3 iunie, Primaria municipiului Vatra Dornei, impreuna cu Neverland Place si Radio Guerrilla, a organizat laVatra Dornei prima editie a Festivalului "Bike Me Up", primul festival din Vatra Dornei dedicat biciclistilor.Pe 1 iunie, in prima zi a manifestarii, a fost deschis ...

- De saptamani bune, de cand vremea in Capitala a fost mai mult decat imbietoare la plimbari prin centrul orasului, s-a intamplat ca din randul celor care au luat la pas Bulevardul Magheru sa fie voci care sa se intrebe ce s-a intamplat cu cinematograful “Patria” si de ce are lacatul pe usa. Luni, insa,…

- Luiza Radulescu Pintilie Cand cititi aceste randuri, cu siguranta mii de straini din Europa, Africa, America si Asia mai traiesc inca emotia de a se fi prins, nu cu multe zile in urma, alaturi de romani, in „ Hora Unirii”, si deopotriva de a fi incercat pasii altor dansuri populare de pe meleagurile…