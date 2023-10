Stiri pe aceeasi tema

- Robert F. Kennedy Jr va candida drept independent la alegerile prezidențiale din SUA de anul viitor. El a strans contribuții financiare de ordinul milioanelor de dolari și vrea sa obțina voturi de la susținatorii principalilor candidați, Joe Biden și Donald Trump, potrivit Reuters.Robert F. Kennedy…

- Procurorul care se ocupa de cazul beizadelei drogate care a omorat doi tineri la 2 Mai incearca sa afle daca exista vreo legatura intre dealer si Vlad Pascu. La perchezitii au fost descoperite droguri pe care Vlad Pascu le consuma. Vorbim aici despre oxixodona, dar si de alte substante interzise. Tocmai…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a unui inculpat, expert, pentru comiterea infracțiunilor de luare de mita și trafic de influența, a transmis DNA

- DIICOT Timișoara a scapat de mega-dosarul devalizarii fabricii AEM dupa ce a constatat ca faptele de competența DIICOT s-au prescris. Pentru delapidare și inșelaciune, cercetarile au fost disjunse. Acționarii AEM aduc acuzații grave DIICOT.

- Procurorii DNA fac percheziții la sediile Consiliului Judetean Argeș și alte doua instituții publice. Dosarul vizeaza achiziții trucate facute de catre Directia Generala de Asistența Sociala si Protectia Copilului si Primaria orașului Stefanesti. Dosarul vizeaza achiziția unor locuinte destinate persoanelor…

- DIICOT a mai soluționat un dosar rasunator, cel al jurnaliștilor britanici care au regizat o tranzacție de arme in Romania, ca sa demonstreze ca țara noastra nu merita sa fie acceptata in Spațiul Schengen, deoarece colcaie de teroriști: l-a clasat, pe motiv ca faptele relatate de DIICOT in 2016... nu…

- Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de un barbat de 34 de ani, acuzat de comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, barbatul a fost prins in flagrant, in timp ce vindea 7 kg de canabis cu 13.000 de euro. Inculpatul a fost arestat preventiv…

- Un judecator federal a respins procesul de defaimare intentat de Donald Trump impotriva CNN, in care cerea despagubiri de 475 de milioane de dolari, fostul presedinte sustinand ca televiziunea americana l-a asociat cu Adolf Hitler atunci cand a calificat drept "marea minciuna" insinuarile sale ca alegerile…