Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana urmeaza sa propuna un set de norme care vor obliga tarile membre sa renoveze cladirile cu cele mai slabe performante energetice pana la finele acestui deceniu, in ideea de a reduce emisiile poluante si a le face mai eficiente din punct de vedere energetic, au declarat pentru Reuters…

- De cinci ani de zile, Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR) este feuda tandemului militar-comisar șef de poliție Mihai Covaliu-președinte, și colonelul pensionar MApN George Boroi- secretar general. Dar așa de ”bine” au manageriat forul olimpic cei doi militari ca anul acesta au ajuns la fundul…

- Decizie istorica luata zilele trecute de catre Papa Francisc, care a numit pentru prima data o femeie la conducerea Guvernatoratului statului Vatican. Este vorba despre calugarița italiana Raffaela Petrini, de 52 de ani, care va fi resposanbila, potrivit Vatican News , de supravegherea operațiunilor…

- Edi Iordanescu și-a exprimat, in mod public, in repetate randuri, dorința de a juca pe noul stadion Steaua. FCSB a fost refuzata in urma cu mai mult de o luna, cand a dorit sa mearga in Ghencea la partida cu Academica Clinceni. Dupa 2-1 cu FC Argeș, tehnicianul FCSB-ului cere transparența din partea…

- Conducerea SC Administrator Imobile și Piețe Targu Mureș anunța pe o rețea de socializare masuri de acces in doua dintre piețele pe care le administreaza: "In conformitate cu H.G. nr. 1130 din data de 22.10.2021, a Hotararii Comitetului Național pentru Situații de Urgența nr. 91 din 22.10.2021 și a…

- Biroul Politic Național al PNL a votat joi in unanimitate sa-l susțina pe Nicolae Ciuca pentru funcția de prim-ministru, in consultarile de la Palatul Cotroceni care incep la ora 11:00, potrivit informațiilor obținute de Libertatea. Liberalii au decis sa nu reia discuțiile cu USR pentru refacerea coaliției…

- Intrarea in Spitalul Judetean Buzau, pe holul care duce spre biroul managerului, este ticsita cu paturi. Au fost amenajate pentru bolnavi care asteapta sa fie consultati de un medic specialist. Practic, zona de triaj a fost mutata in zona de birouri. Imaginea a fost facuta publica de deputatul PNL de…

- George Ogararu, fost campion al Romaniei cu FCSB, in prezent directorul tehnic al grupelor de copii și juniori de la CSA Steaua, a vorbit deschis despre toate acuzațiile care l-au vizat in ultima vreme: de la retrogradarea sa de la prima echipa și salariul „faroanic” pe care-l primește in Ghencea. Mai…