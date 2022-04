Stiri pe aceeasi tema

- Psihiatrul Gabriel Diaconu este de parere ca Bogdan Draghici, barbatul care a intrat cu masina in Ambasada Rusiei in Bucuresti era doar „un pedofil complexat”. „Si-a meritat soarta”, spune medicul.

- Bogdan Draghici, președintele Asociației TATA, decedat astazi, profita de divorțurile in care erau implicate vedete, nu doar pentru a se afirma public, dar și pentru a gasi alte surse de venituri. Fostul afacerist de la Izvorani a marturisit ca acesta i-a cerut bani atat lui, cat și Monicai Gabor, pentru…

- VIDEO: Un autoturism a lovit gardul Ambasadei Rusiei. Șoferul, șeful Asociației TATA, a MURIT. Avea o condamnare de 15 ani Un autoturism a lovit gardul Ambasadei Rusiei / Șoferul a murit in urma unui incendiu, sunt suspiciuni ca el a provocat intenționat focul / Șoferul este Bogdan Draghici, șeful Asociației…

- Un grav accident rutier s-a petrecut azi noapte pe DN 56, in Calafat, soldat cu moartea unuia dintre șoferi implicați in coliziune. Polițiștii din Calafat s-au deplesat la fața locului și au stabilit ca accidentul s-a produs intre un ansamblu de vehicule format dintr-o autoplatforma ce tracta o platforma…

- Oana Roman a luat pe toata lumea prin surprindere, ieri, asta dupa ce le-a povestit fanilor ca nu se simte deloc bine și are dureri groaznice. Vedeta nu a mai stat pe ganduri, astfel ca s-a dus imediat la spital pentru a vedea cu ce probleme de sanatate se confrunta. Iata cum se simte in aceste momente!

- Sinead O’Connor amenința spitalul in care era internat fiul ei cu un proces, dupa ce adolescentul a disparut, deși ar fi trebuit sa se afle sub supravegherea medicilor. Tanarul de 17 ani s-a sinucis, noteaza click.ro. Cantareața de 55 de ani nu-și revine din șoc dupa pierderea fiului Shane, in varsta…

- Caz socant din Calarasi, unde o familie intreaga s-a aruncat in apele inghetate ale bratului Borcea. Doar barbatul a fost scos in viata de pomieri, insa in soc hipotermic sever. Cei trei erau cunoscuti cu afectiuni psihice si ar fi recurs la acest gest extrem din disperare, pentru ca locuiau pe strazi…