EXCLUSIV: Interviu cu Kathleen Kavalec, ambasadoarea Statelor Unite în România. “Iaşul devine un hub hi-tech în Europa” Kathleen Ann Kavalec este ambasadoarea Statelor Unite in Romania incepand din luna februarie. Pana anul trecut a condus Misiunea OSCE in Bosnia si Hertegovina. A indeplinit misiuni diplomatice in Rusia, Ucraina, Romania si Brazilia, in tara noastra fiind atasat cultural in perioada 2005-2008. Alaturi de romana, celelalte limbi straine pe care le vorbeste sunt franceza, spaniola, portugheza si rusa. Luni, la sosirea in Iasi, a avut amabilitatea sa acorde un interviu pentru "Ziarul de Iasi". Doamna ambasadoare, bine ati venit in Iasi. Care este prilejul vizitei dumneavoastra? O putem considera… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

