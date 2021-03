Carismatic pana in maduva oaselor, Daniel Osmanovici ne da trezirea in fiecare dimineața la matinalul de la Prima TV. Am stat de vorba cu el și am descoperit ca dincolo de carisma se ascunde un soț devotat, un tata creativ și un om fascinant. La 42 de ani, Daniel Osmanovici este un barbat implinit: are o soție superba, doi copii pe care ii iubește ca pe ochii din cap și o cariera de vis. In pandemie, a trebuit sa se adapteze, la fel ca noi toți, la noile provocari – de la statul acasa pe perioade indelungate cu cei dragi și pana la descoperirea modalitaților prin care iși menține pasiunea pentru…