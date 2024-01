Stiri pe aceeasi tema

- Pentru siguranta persoanelor care vor ajunge in zonele montane in perioada minivacanței prilejuite de Revelionul 2024, jandarmii montani clujeni fac urmatoarele recomandari: Inainte de a pleca in excursie, informati-va temeinic in legatura cu itinerariul propus (daca este accesibil, marcat sau daca…

- Doi adulti si patru copii au fost salvati sambata seara de jandarmii montani, dupa ce masina in care se aflau a fost blocata din cauza stratului mare de zapada. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judetean Alba, patrula din cadrul Postului de Jandarmi Montani Arieseni a intervenit, in urma unui apel…

- Sute de mașini și persoane, controlate de polițiștii și jandarmii din județul Alba. Amenzi de peste 18.000 de lei și permise reținute Sute de mașini și persoane, controlate de polițiștii și jandarmii din județul Alba. Amenzi de peste 18.000 de lei și permise reținute Miercuri, 20 decembrie 2023, polițiștii…

- Sambata, 9 decembrie 2023, jandarmii din Gruparea Mobila Bacau au desfașurat o acțiune punctuala pentru prevenirea și combaterea furtului de material lemnos pe raza Ocolului Silvic Comanești. In urma acestei acțiuni au fost depistate 7 persoane, cu varste cuprinse intre 17 și 55 de ani din Comanești,…

- Politistii rutieri au actionat, sambata, 2 decembrie, la nivelul intregii tari, pentru fluidizarea circulatiei pe cele mai aglomerate drumuri, prevenirea accidentelor si depistarea conducatorilor auto care pot reprezenta un pericol.„In urma actiunilor din teren, pentru incalcari ale legislatiei specifice,…

- Mai mulți jandarmi vor dona sange pe parcursul zilei de azi la Sala Millenium Ide pe str. Vasile Lucaciu nr. 2 din Baia Mare, in intervalul orar 8.00-15.00. Jandarmii maramureșeni sunt la a patra campanie de donare de sange din acest an, iar unii dintre ei sunt donatori curenți, ajutand prin acest tip…

- Jandarmii dambovițeni au depistat duminica, 12 noiembrie a.c., in piața Barației din municipiul Targoviște, o persoana care aborda trecatorii pentru a le oferi spre vanzare produse cu denumirile unor marci consacrate. In urma verificarilor efectuate asupra femeii in varsta de 55 de ani, au fost gasite…

- In ciuda ploii abundente, aproximativ 2.000 de romani si palestinieni au participat, sambata, 4 noiembrie, la un marș intre Piata Universitatii și Palatul Parlamentului din Bucuresti pentru a protesta fata de uciderea civililor din Fasia Gaza, in urma actiunilor militare coordonate de armata israeliana.„Palestina…