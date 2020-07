Stiri pe aceeasi tema

- Intrebare: Domnule ministru Costel Alexe, dupa discutiile din anii trecuti cu privire la calitatea aerului din Iasi, cum evolueaza problema si care este calitatea aerului acum? Costel Alexe: Cand am preluat mandatul de ministru al mediului, apelor si padurilor aveam deschise nu mai putin de 13 proceduri…

- Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, a convocat, in urma situației hidrometeorologice din nordul țarii, Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgența. „In urma evoluției situației...

- Peste 80 de hectare de teren de la Orbeasca se vor transforma in padure in Economie / on 25/05/2020 at 11:56 / 82 de hectare de teren agricol de pe raza unitații administrativ-teritoriale Orbeasca se vor transforma in padure, in urmatorii ani, dupa ce suprafața a trecut, prin hotarare de Consiliu…

- Garda de Mediu a Municipiului Bucuresti are in total 12 comisari disponibili pentru controale pe teren, adica o echipa de doua persoane alocata fiecarui sector al Capitalei, a declarat, marti, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, la o dezbatere despre calitatea aerului. "In ultima…

- Conform Agrepres, Garda de Mediu a Municipiului Bucuresti are 12 comisari disponibili pentru controale pe teren. Asta inseamna o echipa de doua persoane alocata fiecarui sector al Capitalei. Conform celor declarate de ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, la o dezbatere despre calitatea…

- Un showroom Tesla se deschide in scurt timp la Bucuresti. Informatia a fost comunicata de colegul nostru George Buhnici si a fost confirmata de ministrul Mediului, Apelor si Padurilor de peste Prut, Costel Alexe.

- Guvernul a decis joi sa il mandateze pe ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sa semneze in numele Romaniei, declaratia comuna a statelor membre privind utilizarea investitiilor din Pactul Ecologic European ca element cheie in planul de redresare a Uniunii Europene, dupa pandemia…

- Gradul de protectie pentru parcurile nationale din Romania este inca destul de scazut, doar jumatate din suprafetele acestora fiind ferite de exploatarea forestiera, a afirmat, luni, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, pe durata unei vizite efectuata in Parcul National Piatra Craiului.Oficialul…