Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a susținut o conferința de presa in care a anunțat ca a fost mandatat de CEx sa negocieze cu Mirel Radoi preluarea echipei naționale a Romaniei. Președintele FRF insa n-a vrut sa raspunda intrebarilor reporterului GSP, Justin Gafiuc. Totuși, Gazeta revine cu intrebarile…

- Intrunita ieri, Comisia Tehnica a Federatiei Romane de Fotbal a decis sa il propuna pe Mirel Radoi pentru postul de selectioner al echipei nationale. Mirel Radoi are in palmares 67 de meciuri pentru echipa nationala a Romaniei, pentru care a marcat doua goluri. Ca fotbalist, a evoluat in cea mai mare…

- Radoi îl va înlocui pe banca tehnica a echipei nationale a României pe Cosmin Contra, antrenorul care a plecat dupa ratarea calificarii directe la Campionatul European din 2020. Mirel Radoi are în palmares 67 de meciuri pentru echipa naționala a României, pentru…

- Intrunita azi, 25 noiembrie, Comisia Tehnica a Federatiei Romane de Fotbal a decis sa il propuna pe Mirel Radoi pentru postul de selectioner al Echipei Nationale, informeaza frf.ro. Mirel Radoi are in palmares 67 de meciuri pentru echipa nationala a Romaniei, pentru care a marcat doua goluri. Ca fotbalist,…

- Alex Bodi si Bianca Dragusanu trec printr-o perioada dificila a relației, dupa ce și-au anunțat divorțul. Cu toate ca motivul exact al desparțirii lor ramane necunoscut publicului, apropiați ai Biancai Dragușanu au susținut ca desparțirea ar fi survenit ca urmare a comportamentului violent al lui Alex. …

- Marcel Raducanu, fostul mare jucator al echipei Steaua București, s-ar putea intoarce in Romania, pentru un proiect care i-a fost propus recent. A fost contactat de Florin Talpan, care i-a cerut sa ajute echipa, dar deocamdata nu are prea multe informații, anunța MEDIAFAX.Citește și: Pensiile…

- Florin Talpan, juristul CSA Steaua, i-a ironizat jucatorii de la FCSB dupa victoria obținuta cu CS Universitatea Craiova, 1-0. La finalul meciului, jucatorii de la FCSB au scandat in vestiar „Steaua București”, iar Florin Talpan le-a mulțumit ironic ca incurajeaza echipa din Liga a 4-a. „Am aflat…

- Anunțul a fost facut de catre Adrian Voican, vicepresedinte al Federatiei asociatiilor de promovare turistica din Romania, care a participat, luni, la sediul Ministerului Turismului, la sedinta Colegiului de Conducere al Consiliului Consultativ al Turismului. ,,Voucherele de vacanta - pe care…