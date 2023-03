Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se implinesc 17 ani de cand Laura Stoica nu mai e printre noi. Indragita cantareața s-a stins din viața in anul 2006, in urma unui tragi accident, in care și-a pierdut viața și logodnicul ei, Cristian Margescu. Cine a fost barbatul alaturi de care artista traia o frumoasa poveste de dragoste…

- Madonna trece prin momente cumplite. Vestea decesului fratelui sau mai mare a intristat-o cumplit pe vedeta. Anthony Ciccone a murit la varsta de 66 de ani. Care este cauza decesului fratelui Madonnei.

- Adda este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Vedeta a reușit și pe planul profesional sa iși depașeasca limitele, dar și pe planul personal sa iși atinga scopurile. Putem spune ca Adda este o femeie implinita. Cantareața este foarte activa pe rețelele sociale, acolo unde posteaza zilnic…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mihai Chițu a oferit primul interviu dupa moartea mamei sale, care s-a stins din viața anul trecut. Artistul a facut confesiuni ieri, chiar de ziua lui de naștere. Cantarețul a implinit frumoasa varsta de 43 de ani. Iata ce dezvaluiri a facut in cadrul emisiunii!

- Madalina Crețan a vorbit cu ochii in lacrimi despre ultimele momente din viața lui NOSFE, in cadrul unui interviu. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a facut confesiuni dureroase despre moartea partenerului sau.

- Finalul de an o gasește in lacrimi pe una dintre cele mai cunoscute cantarețe de la noi. Sunt momente delicate in familia Innei. Bunica artistei a incetat din viața, in aceasta dimineața. Ce a postat Inna in mediul online.

- Narcisa Suciu, una dintre cele mai apreciate voci din Romania, și-a pus sufletul pe tava in cel mai nou episod al podcastului „Acasa la Maruța”. Umbland prin cutia cu amintiri, vedeta in varsta de 47 de ani a rememorat cel mai trist moment din viața ei, noteaza click.ro. Narcisa Suciu este o artista…

- Andreea Antonescu a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa ieri, 19 decembrie, iar in urma cu puțin timp a facut primele declarații despre naștere și motivul pentru care emoțiile au fost mai mari decat se aștepta. Cantareața a primit vizita surpriza a fiicei mari și a mamei ei.