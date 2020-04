Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Brasov care ar fi trebuit sa fie izolat la domiciliu a fost depistat de politisti intr-un sat din Salaj, joi, el fiind amendat si plasat in carantina pentru 14 zile. „Un barbat de 34 de ani, din judetul Brasov, care ar fi trebuit sa se afle in autoizolare la domiciliu, a fost depistat,…

- Informarea meteorologica este valabila pentru intervalul 21 martie, ora 18.00–25 martie, ora 08.00. Astfel, este prognozata o racire accentuata a vremii, dar si intensificari ale vantului. Tot in acest interval sunt asteptate ninsori care vor forma strat de zapada. CJSU Maramures: „In intervalul mentionat,…

- Astazi, 14 martie 2020, ora 14.00, la sediul instituției a avut loc o ședința de lucru condusa de prefectul județului, doamna Aneta Matei, ședința la care au participat subprefectul județului, domnul Mirel Dragoș Bragaru, șefii structurilor M.A.I. ( I.P.J., I.J.S.U., I.T.P.F., I.J.J.) și directorii…

- Decizia Inspectoratului Școlar Suceava, de a solicita cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar și nedidactic sa vina la școala pe perioada suspendarii cursurilor nu a fost stabilita in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Intrebat, miercuri, in conferința de presa, de ce au ...

- In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea si combaterea infectiilor cu noul coronavirus, prefectul judetului Dambovita a convocat in sedinta extraordinara Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita. Astfel, au fost aprobate doua hotarari ce vizeaza: Aprobarea locatiilor…

- Primaria Municipiului Timisoara si Consiliul Judetean Timis vor achizitiona containere speciale, care vor fi instalate in resedinta de judet si in teritoriu, in care vor putea fi cazate persoanele carantinate cu suspiciune de coronavirus.Containerele vor fi dotate cu tot ceea ce este necesar,…

- Odata cu intrarea in vigoare a avertizarii meteorologice de “Cod Portocaliu”de intensificari ale vantului (rafale de 70-85 km/h) și ninsori viscolite, pana la aceasta ora (21.30), la nivelul județului Giurgiu s-a intervenit in urmatoarele situații: -ora 17:56, arbore cazut pe DN 5 B, in zona localitații…