Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și Marius Elisei nu contenesc sa-și arunce replici dure in spațiul public, astfel ca, recent, aceștia au avut un schimb de mesaje care pe mulți dintre romani i-a ingrozit. Se știe de multa vreme ca cei doi nu iși mai gasesc liniștea sub același acoperiș, insa reproșurile pe care au ajuns…

- Ieri, Cristina Ich a oferit o prima reacție pentru Fanatik , dupa ce Victor Pițurca a fost reținut la DNA in dosarul maștilor neconforme livrate in spitalele MApN . Firma implicata in dosar, care a livrat maștile, este a fiului antrenorului, Alexandru Pițurca, care e și fostul iubit al Cristinei Ich…

- Stefania Mircea, coordonator de programe la Organizatia Salvati Copiii, a afirmat ca a descoperit cu ocazia unei caravane o femeie care considera ca este insarcinata, desi nu era si astepta de mai mult de noua luni sa nasca, precizand ca aceasta avea si o adolescenta care era insarcinata si care…

- Marilu Dobrescu povestește suferința traita dupa desparțirea de iubit Marilu Dobrescu se bucura de succes in cariera profesionala. Activeaza in mediul online unde are un numar impresionant de urmaritori. Mai mult decat atat, in 2021 a fost desemnata drept cel mai bun influencer din Romania. Asta se…

- O poveste de dragoste traita in Romania de doi studenți de origine araba veniți sa studieze medicina s-a incheiat in instanța dupa ce tanarul și-a șantajat partenera cu imagini compromițatoare.

- In varsta de 38 de ani, Amna e una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. Merge la multe cantari, susține și concerte, așa ca iși dorește sa aiba o imagine placuta atunci cand urca pe scena. Despre modul in care se menține, ea a facut dezvaluiri la „Vorbește lumea”, emisiunea de la Pro TV.…

- Cel mai cunoscut astrolog din Romania are o poveste de viața impresionanta. In spatele zambetului sau, Neti Sandu ascunde o drama incredibila. Vedeta de la PRO TV a vorbit, fara perdea, despre cea mai cumplita perioada a vieții sale, cand a intrat in depresie dupa separarea de marea ei iubire. Drama…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat joi, in emisiunea Audiența Naționala, la DigiFM, ca Romania are cele mai mari șase de pana acum sa fie acceptata in spațiul Schengen, in luna decembrie. Totuși, daca acest lucru nu se va intampla, procedura ar fi reluata de la inceput, iar perioada de așteptare…