In urma participarii la concursul X Factor, de la Antena 1, in anul 2016, Eliza Natanticu a devenit cunoscuta publicului larg. Ulterior, a inceput sa se bucure de un succes rasunator și acum ii merge bine pe toate planurile, insa nu are de gand sa se opreasca aici. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, Eliza Natanticu a dezvaluit rezoluțiile sale pentru anul 2023.