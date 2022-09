EXCLUSIV După lupte seculare, proiectul RO-NET este gata de finalizare Proiectul RO-NET, cel mai mare proiect de infrastructura digitala din Romania este aproape de finalizare dupa aproape zece ani de la crearea proiectului. Din totalul de 7 loturi in care a fost imparțita rețeaua de banda larga din zonele rurale mai trebuie finalizate doua, respectiv Lotul 6 și Lotul 7. Primul va fi gata pe 14 septembrie, adica saptamana viitoare, iar ultimul pe 21 septembrie. Un pic de istorie Proiectul a fost demarat in 2011, iar studiul de fezabilitate a fost finalizat in 2014. Startul oficial al proiectului a avut loc in decembrie 2014, iar execuția proiectului a fost caștigata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

