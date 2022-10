Stiri pe aceeasi tema

- Pe 20 octombrie 2021, Ion Dichiseanu a murit la 87 de ani, in brațele fiicei lui. El avea grave probleme de sanatate și era internat de trei luni la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca din București. Un an de zile a trecut de cand artistul s-a stins, insa Simona Florescu, fosta lui soție nu l-a uitat.…

- Amalia Nastase și Razvan Vasilescu s-au casatorit civil in Las Vegas, in urma cu șase ani, iar la scurt timp au facut o cununie religioasa și in Romania. Cei doi au impreuna un baiat și o casnicie frumoasa. Fosta soție a lui Ilie Nastase a explicat care este relația cu soțul ei. „E bine intotdeauna…

- Bianca Dragușanu a fost nevoita sa creasca prețurile hainelor pe care le vinde, dupa ce totul s-a scumpit. Fosta asistenta TV de la Antena 1 a spus cat costa acum o geaca la magazinul ei. Dupa ce a renunțat la postul de asistenta TV, Bianca Dragușanu și-a deschis propria afacere. Ea are un atelier de…

- Florin Calinescu este unul dintre cei mai respectați actori din Romania, insa in timpul liber, se pare ca nu este chiar un model pentru șoferii din trafic. Actorul a fost surprins de paparazzii Spynews, in timp ce incalca una dintre cele mai importante reguli de circulație, pe o strada din București.

- Caz șocant in București, o adolescenta de 16 ani a fost injunghiata astazi, in picior, de fosta iubita a prietenului ei, pe strada Jiului din Sectorul 1 al Capitalei.Polițiști din cadrul Poliției Capitalei-Secția 5 s-au autosesizat cu privire la faptul ca, in urma unui conflict spontan, o minora, in…

- Vincenzo Castellano e fostul soț al Antoniei. Cei doi s-au desparțit in urma cu peste 10 ani de zile, dar de curand au semnat actele de divorț. Și cantareața, dar și Vincenzo și-au refacut viețile, el s-a afișat deja cu noua iubita. Andreea Ramona este femeia care i-a devenit iubita lui Vincenzo Castellano,…

- Daria Radionova are un fizic de invidiat, iar multe doamne și domnișoare o privesc pe rusoaica cu invidie pentru felul in care arata. Tot pentru ca iși dorește ca mereu sa aiba un corp perfect, Daria Radionova a plecat in Turcia, dar nu la distracție. Spynews.ro a aflat ce urmeaza sa faca fosta lui…