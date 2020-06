Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Viorica Dancila confirma, in exclusivitate pentru Adevarul, dezvaluirile facute de Tudorel Toader in legatura cu presiunile exercitate de Liviu Dragnea pentru a scapa de puscarie. Viorica Dancila spune ca intalnirea pe tema amnistiei si gratierii a avut loc la sediul PSD din Baneasa,…

- "Da, a avut loc acea intalnire in patru, la sediul PSD din Baneasa. Au fost prezenti Dragnea, Tariceanu, Tudorel Toader si eu, in calitate de premier. Imi amintesc perfect ca domnului Tudorel Toder i s-a solicitat amnistie si gratiere. Domnul Dragnea si Tariceanu au sustinut varianta ordonantei de…

- Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei, dezvaluie in premiera cum Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si Viorica Dancila au facut presiuni uriase asupra sa pentru a emite o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Penal, in sensul reducerii termenului de prescriptie a raspunderii penale.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca el personal sustine încheierea unei aliante cu partidele lui Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu, însa o decizie în acest sens trebuie luata de catre partid.Întrebat într-un interviu la Antena 3 daca…

- "Tot proiectul s-a derulat conform cerințelor și cu avizul reprezentanților partidului, cu care am lucrat indeaproape și cu care am avut ședințe de lucru zilnice - șef de campanie, secretar general, responsabil comunicare. Am asigurat un pachet de servicii 360, care e susținut și documentat serios…

- Subiectul trecerii proiectului autonomiei Tinutului Secuiesc de Camera Deputatilor, prin adoptare tacita, a provocat agitatie nu doar pe scena politica dar si in PSD, unde, mai multi lideri fideli fostei conduceri, cu Viorica Dancila in frunte, s-au lansat intr-un atac la adresa lui Marcel Ciolacu.…

- Iohannis nu intelege ce se poate si ce nu se poate. Rigid, fara nuante, lipsit de abilitate, asadar sincer, prin urmare ineficient, presedintele Klaus Iohannis nu are capacitatea de a gandi politica intocmai ca un jucator de biliard care stie cum sa loveasca bila rosie sa intre si in gaura, dar bila…