Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a informat, joi, comisarul european pentru Sanatate despre situatia epidemiologica din Romania si despre problemele existente in aprovizionarea cu medicamente a spitalelor si in cresterea capacitatii necesare asigurarii asistentei medicale in sectiile…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila a informat, joi, comisarul european pentru Sanatate despre situatia epidemiologica din Romania si despre problemele existente in aprovizionarea cu medicamente a spitalelor si in cresterea capacitatii necesare asigurarii asistentei medicale in sectiile ATI…

- Ungaria ofera sprijin Romaniei prin preluarea unor pacienți aflați in stare grava, care necesita terapie intensiva, a anunțat miercuri, 13 octombrie, Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații. "Spitalele din regiunea de granița din Ungaria au capacitatea de a oferi ajutor Romaniei in lupta impotriva…

- Cseke Attila, ministrul interimar de la Sanatate, a tras un semnal de alarma joi seara, in data de 8 octombrie. In opinia oficialului Guvernului, Romania se afla intr-o situație de „criza majora”, in contextului valului 4 de COVID. Astfel, Attila spera deja sa nu se ajunga la cel mai pesimist scenariu,…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, se teme ca numarul de paturi la ATI va fi insuficient. Numarul maxim de paturi pe care le-a avut Romania pentru pacienți COVID, in valurile anterioare, a fost puțin peste 1.600. La jumatatea lui octombrie s-ar putea inregistra 20.000 de cazuri noi de COVID…

- Spitalele din Romania nu mai fac fața avalanșei de pacienți infectați cu Covid-19, aflați in stare grava. Dupa mai multe promisiuni din partea oficialilor din Sanatate, Cseke Attila a anunțat in aceasta dimineața cateva evenimente importante privind suplimentarea paturilor de la ATI, cat și transformarea…

- Ministrul interimar al Sanatații susține introducerea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID19. Cseke Attila spune ca procesul de imunizare va incepe din aceasta toamna și ii vizeaza in special pe lucratorii din sistemul medical și pe romanii cu boli cronice. Oricine dorește sa-și faca doza a treia…

- Ministrul sanatații a atras atenția Institutului Național de Sanatate Publica, spunand ca numarul crescut de cazuri ar putea deveni o realitate mai devreme decat s-ar crede. Ioana Mihaila a oferit declarațiile in cadrul unui interviu difuzat pe TVR, cu privire la estimarile evoluției cazurilor de COVID-19…