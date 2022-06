Stiri pe aceeasi tema

- Flacara pacii pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) Banska Bystrica 2022 s-a aprins, luni, 30 mai, seara, la Roma (Italia), langa altarul Ara Pacis Augustae, monument construit de imparatul Augustus și consacrat zeiței pacii Pax, pentru a sarbatori pacea in tot imperiul roman, informeaza…

- Campioana europeana la tir Laura Ilie țintește, incepand de sambata, 21 mai, podiumul la Grand Prix-ul de la Granada, Spania, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Sportiva de la CS Dinamo Bucuresti, antrenata de Olimpiu Marin, și-a propus sa adune puncte importante in economia calificarii…

- Inotatorii Robert Glinta si David Popovici au fost desemnati, miercuri, 27 aprilie, de Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern cei mai buni sportivi pe anul 2021 in cadrul unei festivitati desfasurate la sediul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. In varsta de 25 de ani, Robert Glinta a ocupat…

- Dan Nistoroiu, cel care a condus echipa paralimpica de natație a Romaniei la Rio, vrea sa se califice cu sportivii sai la Olimpiada din 2024, la para triatlon. Antrenorul lotului paralimpic de triatlon are o problema la piciorul drept! Este cu 11 centimetri mai scurt, din cauza unui vaccin administrat…

- Meciul caritabil dintre Legia Varșovia și Dinamo Kiev are loc diseara de la ora 21.30 (ora Romaniei) pe Stadionul din Varșovia. Evenimentul va fi deschis cu imnul Ucrainei interpretat de Corul Popular Academic Național Ucrainean, numit dupa Hryhoriy Veryovka. Cu aceasta ocazie vor fi stranse fonduri…

- Sportiva romana Laura Ilie a terminat pe locul trei proba de pușca aer comprimat 10 m la etapa de Cupa Mondiala de la Rio de Janeiro (Brazilia), informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Legitimata la CS Dinamo Bucuresti, Laura Ilie a adunat 260.2 puncte și a urcat pe podium dupa Anna Janssen (Germania)…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman a decis ca, in semn de respect pentru contribuția incomensurabila adusa de Ana Pascu mișcarii olimpice, sa coboare in berna drapelul COSR de la Casa Olimpica. „Pentru trei zile, drapelul va ramane in berna pentru a evoca amintirea uneia dintre figurile marcante ale…

- Din toate timpurile, olimpismul a reunit oamenii, a construit punți de legatura intre ei dincolo de orice diferențe sociale, de rasa sau de religie, ori de cele culturale. Mișcarea Olimpica și oamenii ei au promovat mereu ințelegerea, au construit poduri și nu au ridicat ziduri, apreciaza Comitetul…