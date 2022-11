Stiri pe aceeasi tema

- Desparțire neașteptata in showbiz. Lenna Horvath s-a desparțit de soțul tinerel la nici un an de la nunta. In anul 2021, femeia cu ochi de diamant și alesul inimii ei au facut marele pas și s-au casatorit, in secret. Se pare insa ca povestea lor de dragoste a ajuns la final și cei doi au decis sa mearga…

- Cristina Cioran a fost ceruta in casatorie in aceasta dimineața și a povestit cum s-a intamplat totul. Alex Dobrescu nu i-a oferit inca inelul de logodna.In aceasta dimineața, Cristina Cioran a avut parte de o surpriza impresionanta din partea tatalui fetiței sale. Alex Dobrescu a cerut-o in casatorie…

- Veste mare in showbiz! Cristina Cioran și Alex Dobrescu se casatoresc, asta dupa ce iubitul vedetei TV i-a adresat in aceasta dimineața marea intrebarea, aceea daca vrea sa-i devina soție. Cristina Cioran ne-a oferit in exclusivitate primele declarații despre cum a decurs cererea și cum a reacționat…

- Desparțire noua in showbiz-ul romanesc! Doua vedete și-au spus adio de curand dupa o poveste controversata de dragoste. Cei doi au un copil impreuna, iar mulți au crezut ca vor putea trece macar acum peste problemele diverse aparute in cuplu. Iata ca nu le-a fost scris ca iubirea lor sa reziste pana…

- Sunt vești bune din showbiz dupa ce s-a aflat ca Ramona Olaru se casatoreste. Vedeta de la emisiunea Neatza cu Razvan și Dani de la Antena 1 a fost ceruta de sotie de Catalin Cazacu. Vedeta TV a spus deja „Da” și spune ca urmeaza sa vada ce va ieși. Ce inel de logonda a […] The post Ramona Olaru se…

- Bat clopote de nunta in showbiz-ul nostru. O vedeta indragita de public a fost ceruta de soție. Vedeta nu exclude nici varianta de a deveni din nou mama și susține ca „va imbrațișa mereu ceea ce-i ofera Dumnezeu”. Iata despre cine anume este vorba! Pentru cine bat clopote de nunta in showbizul romanesc…

- Maria Constantin (35 de ani) și Robert Stoica (32 de ani) s-au logodit! Perechea și-au confirmat relația in primavara anului trecut. Vedeta a dezvaluit recent cum a fost ceruta in casatorie dar și cum arata inelul de logodna. „La anul o sa avem nunta. Nu am stabilit inca data, dar... The post Maria…