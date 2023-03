Un specialist din Bulgaria, care a avut acces la documentele Eurohold, a dat ziarului Libertatea contractul prin care Euroins Romania s-a reasigurat la EIG Re, firma din același grup, cedandu-i acesteia toți banii și instrumentele financiare, in valoare totala de 1,58 de miliarde de lei. „Euroins a ramas o scoica goala, cum se numesc in domeniul financiar companiile golite premeditat de valoare”, spune avertizorul. Contractul are un punct care se numește „Terminare imediata”. E ceea ce li s-a intamplat asiguraților romani, in timp ce statul a intors privirile. Platitorii de polițe RCA au fost…