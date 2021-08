Stiri pe aceeasi tema

- Cei 14 romani care așteptau pe aeroportul din Kabul, au fost preluați in siguranța, vineri seara, a anunțat pentru Antena 3, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Aceștia ar putea sa ajunga in Romania sambata. Conform unor surse, aceștia vor merge de la Kabul la Islamabad și apoi catre casa. …

- Inca un roman a fost evacuat din Kabul. Este al doilea conațional care reusește sa paraseasca Afganistanul cu avionul militar trimis de țara noastra. El se afla acum in siguranța la Islamabad. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, al doilea zbor la Kabul al aeronavei militare de transport romanești…

- Romania este doar in viteza a doua cand trebuie sa-și protejeze cetațenii. Iar concluzia este evidenta in contextul crizei de securitate din Afganistan. Am vazut cu toții zilele trecute cum un elicopter militar american ateriza pe acoperișul unei cladiri din Kabul pentru a prelua oficiali ai SUA ramași…

- Sunt momente dramatice pe aeroportul Kabul unde zeci de mii de afgani au ocupat pistele pentru a parasi țara de teama regimului taliban. Printre aceștia sunt și straini care așteapta sa fie evacuați. Romania are 35 de persoane care in aceste momente sunt in siguranța și așteapta o aeronava sa ii aduca…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, are rezultate foarte bune pentru primele șase luni ale anului, in contextul precipitațiilor abundente și al prețurilor ridicate la energie electrica, potrivit unei analize publicate de Economica.net. Compania a produs in primele…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, lista masurilor de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Aceste masuri vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2021. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat ieri, 26 iulie 2021, Hotararea numarul…

- Luni, la ora 03:09:28, s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4,1, la adancimea de 112km, anunța INCDFP. Este al doilea cutremur cu magnitudine peste 4 inregistrat in ultimele 7 zile. Pe data de 6 iulie, tot in zona Vrancea a avut un seism de 4,3 grade. Cutremurul din…

- Comisia Europeana a deschis o investigație pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritațile romane companiei aeriene TAROM sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate, a anunțat, luni, executivul european. Compania romana de…