- Comisarul-șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj, Madalin Giurcau, a demisionat din funcție. Demisia a fost inaintata conducerii ANPC, nemulțumita de prestația lui Madalin Giurcau. „In cursul acestei dimineți, am primit și acceptat demisia domnului Madalin Giurcau,…

- Anul 2024 a adus „cadouri” polițiștilor rutieri din județul Maramureș. Care iși vor putea face treaba și mai bine cu noile tehnologii luate in primire. Asta ar trebui sa dea de gandit șoferilor care se știu vitezomani, celor care au obiceiul de urca la volan deși inainte au baut sau celor care consuma…

- Incepand de azi, comisarul șef Gabriel Gherghe a fost numit, prin dispoziția șefului Poliției Romane, in funcția de inspector șef la Inspectoratul Județean de Poliție Valcea. Citește și: Primarul Ion Georgescu a fost dus la Penitenciarul Mioveni chiar in ziua aprinderii luminitelor festive in oras Dupa…

- Comisarul șef Viorel Polexe ramane in continuare șeful Poliției Dambovița. Acesta va ramane la conducerea Inspectoratului de Poliției Județean Dambovița dupa ce concursul pentru șefia IPJ Dambovița a fost invalidat, așa cum reiese dintr-un anunț aparut pe site-ul Poliției Romane. „Anunț privind masurile…

- Mai multe acțiuni au avut loc, intre 30 noiembrie și 3 decembrie, pe șoselele din județul Olt, pentru evitarea evenimentelor rutiere. Polițiștii din cadrul IPJ Olt au desfașurat activitați specifice: pentru asigurarea unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica, prevenirea accidentelor…

- NUMIRE… Adus de la Maramureș dupa ce a picat cu brio, de doua ori, examenul pentru funcția de inspector șef, Mihai Gherman primește un cadou nesperat din partea șefilor din IGPR și este imputernicit inspector șef-adjunct la IPJ Vaslui. Gherman a condus poliția maramureșeana ca imputernicit, din septembrie…

- Polițiști din cadrul Sectiei 2 Politie Craiova au reținut luni, pentru 24 de ore, un barbat, de 40 de ani, din comuna Vanjuleț, judetul Mehedinți, pentru savarsirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe…

- Prefectul județului Vrancea, Nicușor Halici: Astazi, 16 octombrie 2023, am emis Ordinul privind imputernicirea la conducerea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Vrancea, a domnului inspector principal de poliție Bobu Andrei. Odata cu aceasta numire…