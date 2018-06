Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a adresat miercuri, in recomandarile specifice de tara, un avertisment Romaniei privind riscul foarte ridicat de saracie sau de excluziune sociala. "Familiile cu copii, persoanele cu dizabilitati, romii si populatia rurala sunt in mod special afectati. Inegalitatile…

- The Rohatyn Group, un fond de investitii care tatona piata locala de cativa ani, este la un pas sa preia reteaua Animax si sa-si faca astfel intrarea in Romania intr-o tranzactie estimata in jurul a 20 mil. euro, potrivit surselor din piata.

- ♦ Piata din Romania este printre cele mai fragmentate din Europa, alaturi de cea din Bulgaria ♦ In cele doua tari comertul traditional este inca foarte puternic ♦ Prin comparatie, in Austria, primii cinci jucatori au aproape 85% din piata.

- Watford Insurance, o companie de asigurari inregistrata in Gibraltar și controlata, indirect, de gigantul american Arch, cu o capitalizare bursiera de 13 miliarde de dolari, este in faza finala pentru a intra pe piața RCA din Romania. Capital a aflat ce tip de clienți vizeaza și care sunt țintele asiguratorului,…

- Presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), Cezar Irimia, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca, de cateva luni, a inceput sa dispara de pe piata un medicament important in schemele terapeutice pentru persoanele cu afectiuni oncologice. "Acest medicament lipseste de doua-trei…

- Romania si Republica Moldova sunt nu doar tari surori, ci si parteneri comerciali de incredere. De la deja celebrele bomboane "Bucuria", vinurile moldovenesti, pana la fructe si legume, produsele de peste Prut sunt extrem de apreciate de romani.

- Beneficiarul este un tanar care in urma cu patru ani a fost accidentat de o șoferița cu mașina inmatriculata și asigurata in Marea Britanie. Instanțele din Romania au obligat asiguratorul englez la plata unei despagubiri de 1.000.000 de euro. Victima accidentului s-a ales insa cu sechele pentru toata…