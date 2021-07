Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu a atras astazi toate privirile, caci și-a facut pentru prima data apariția la Antena 1. Criticul de moda a fost invitat in platoul Observatorului, acolo unde a și facut un anunț important, vorbind atat despre viața profesionala, cat și despre ceea ce face dincolo de lumina reflectoarelor.

- Monica Tatoiu se poate lauda la varsta de 65 de ani cu o silueta de invidiat, astfel ca vedeta a impartașit fanilor secretul ei. De asemenea, femeia a povestit la Antena Stars ca toata viața a respectat cateva lucruri esențiale pentru a-și menține corpul.

- La patru luni de la divorț, Oana Roman și Marius Elisei sunt din nou impreuna și parte ca sunt mai fericiți ca niciodata. Vedeta a spus adevarul despre desparțirea lor dar și despre petrecerea ce o vor organiza in curand, pentru reinnoirea juramintelor. „Eu am divorțat, dar nu am apucat sa-mi schimb…

- Veste incredibila pentru fanii Iuliei Albu. Controversatul critic de moda a renunțat la colaborarea cu PRO TV, iar faptul ca vedeta a rupt contractul inseamna ca telespectatorii nu o vor mai vedea in emisiunea lui Catalin Maruța. Unde se duce, de fapt, vedeta. Cu ce post tv a semnat Iulia Albu, dupa…

- Oana Roman și Marius Elisei au captat din nou toata atenția in mediul online. Vedeta de la Antena Stars și fostul ei soț au fost surprinși in ipostaze inedite, in timp ce el ii impartașea mamei fiicei lui gesturi tandre in mașina. Totodata, fata lui Petre Roman a facut și o dezvaluire uluitoare, spunand…

- Trei ani au trecut de la nunta, dar Rona Hartner a anunțat divorțul de Herve Camilleri. Vedeta iși asuma o parte din vina, dar spune ca nu l-a mai recunoscut pe barbatul de langa ea. Declarațiile exclusive ale vedetei, la Star Magazin, emisiune prezentata de Nasrin Ameri.