Vedetele se pregatesc de sarbatorile pascale, dar stau cuminți in casa. Aflate in izolare, ca fiecare dintre noi, vedetele tv, creatorii de conținut, artiștii, influencerii poarta ținute lejere, fara teama ca ar putea fi judecați de ochii exigenți ai fanilor sau ai criticilor de moda. Alina Eremia: Pijamale, trening și ocazional, daca se intampla sa am un interviu televizat sau intru live pe social media, port ceva mai fancy. Alex Ghidush, vlogger: Incerc sa fiu cat mai confortabil, am zile in care nu ies din pijamale sau zile in care ma imbrac așa cum aș fi facut-o cand ieșeam in oraș. Acum port…