In urma cu cateva zile, ministrul Agriculturii din Ucraina, Roman Leshchenko, i-a cerut sprijinul ministrului de resort din Romania, Adrian Chesnoiu, pentru a nu fi blocata activitatea agricola in contextul razboiului declanșat de Federația Rusa. Ce ii intereseaza pe ucraineni in principal, la acest moment? Comercializarea producției agricole și asigurarea unor produse pentru agricultura, dupa cum am reușit sa aflam de la ministrul Chesnoiu. „Am discutat despre modalitați prin care putem sa-i sprijinim, astfel incat sa nu-și blocheze activitatea agricola. Ei au nevoie, pe de o parte, de sprijin…