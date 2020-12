Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Cluj-Napoca a spus ca va petrece trecerea dintre ani acasa, cu familia. Boc a mențioant ca nu va exista nicio excepție și ca deja a refuzat invitațiile de la alte persoane, care doreau sa își petreaca Revelionul cu el. …

- Sfarsitul anului vine cu o vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada. In ultima zi a anului temperaturile maxime ajung pana la 16 grade Celsius, iar in prima zi din 2021 termometrele vor urca pana la 12 grade Celsius. Temperaturile sunt cu pana la 10 grade Celsius mai ridicate fața de normalul…

- Noaptea de Anul Nou va fi, in acest an, speciala pentru Nico, avand in vedere ca nu va mai colinda diferite orase ca sa bucure publicul, ci va avea mai putini spectatori - familia sa. "Au trecut multi ani de cand nu am mai petrecut Revelionul alaturi de cei dragi mie. Pentru mine, era o seara aventuroasa,…

- Craciun - in familie, ca in fiecare an, iar de Revelion - este prima oara dupa anul 1999 cand Voltaj va sta acasa. Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO "Craciunul intotdeauna pentru noi a fost sarbatorit in familie si asa va fi si anul acesta. Vom avea cadouri sub brad, cozonaci, sarmale,…

- Sarbatorile de iarna, in acest an, vor fi extrem de diferite fața de cum le știm. Oamenii legii vor lua la puricat cabanele din zona de munte, in special. Iar daca gasesc oameni chefuind, care nu sunt din aceeași familie, se lasa cu amenzi. Mai mult, petrecerea poate fi oprita de tot și participanții…

- Ziarul Unirea Unde iși vor petrece romanii noaptea de Revelion. Rezervari pe ultima suta de metri, de teama virusului-STUDIU Anul acesta romanii iși vor petrece Revelionul in cazari mici, la munte, prețurile pe care ar fi dispuși sa le acorda pentru o noapte fiind cuprinse intre 100 și 300 de lei. 55…

- Momente de nedescris pentru Steliana Sima! Cunoscuta interpreta de muzica populara trece printr-o perioada critica, dupa ce a fost testata pozitiv cu virusul ucigaș din China! Din cauza simptomelor cu care s-a confruntat, chiar a fost la un pas sa cheme de urgența salvarea! Artista, grav bolnava!