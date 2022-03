Chiar daca pandemia Covid este foarte aproape de a se incheia, Organizația Mondiala a Sanatații nu se va grabi sa declare oficial sfarșitul acesteia. Cel mai probabil, OMS va aștepta toamna acestui an, pentru a vedea daca, in sezonul rece, va exista o creștere a numarului de cazuri, ne spune dr. Adrian Marinescu, directorul medical […] The post Exclusiv. Cand va declara OMS sfarșitul pandemiei first appeared on Ziarul National .