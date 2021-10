Stiri pe aceeasi tema

- Actuala criza guvernamentala ar putea pune in pericol Planul Național de Redresare și Reziliența, proaspat evaluat pozitiv de Comisia Europeana, considera avocatul Gabriel Biriș, specializat in fiscalitate. Conform acestuia, PNRR poate fi pus in aplicare doar printr-o OUG in 30 de zile de la aprobarea…

- Fostul ministru USR al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a inclus in Planul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) transmis la Comisia Europeana o mulțime de proiecte controversate de care nu știe niciun parlamentar roman despre ele, fapt pentru, PUTEREA, va prezenta, in exclusivitate,…

- Comisia Europeana a aprobat luni Planul Național de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei, care valoreaza 29,2 miliarde de euro, imparțiți in doua parți aproape egale ce reprezinta granturi, respectiv imprumuturi. Executivul european a ținut cont de 11 criterii de evaluare. Din acești bani, 41%…

- „Lasați lupta pentru putere sau plecați!” „Lasați lupta pentru putere sau plecați!”, este mesajul deputatului PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu pentru actualii guvernanți. Conform deputatului argeșean, datele de la Comisia Europeana arata ca deja 18 state au Planul National de Redresare si Rezilienta…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a afirmat ca banii care vor fi acordati Romaniei prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) depind de reformele care vor fi implementate. „Banii pe care ii vom primi prin PNRR depind de toate reformele. Nu este ceva particular…

- Negocierile politice referitoare de Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) ar fi incheiate iar o decizie din partea Comisiei Europene ar urma sa fie luata in octombrie, susține Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. „Am terminat partea de negocieri politice cu Comisia…

- Premierul Florin Citu a sustinut ca jurnalistii germani care au scris ca situatia privind PNRR-ul Romaniei este deosebit de dificila se inseala si ca, de fapt, Planul National de Redresare si Rezilienta al tarii noastre este unul „foarte bun”. Totodata, in conditiile in care publicatia germana Die Welt…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat marti ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi aprobat de Comisia Europeana in septembrie, iar la inceputul anului viitor vor veni primii bani in tara.