Stiri pe aceeasi tema

- Celia și Bogdan au facut cel mai mare pas din viața lor și s-au casatorit! Nu mai este pentru nimeni un secret faptul ca foștii concurenți de la Insula Iubirii se iubesc nebunește și au o conexiune puternica. Iata ce imagini emoționante au postat de la eveniment pe o rețea de socializare.

- La trei luni de cand s-a aflat ca s-a casatorit in secret cu directorul de film Taika Waititi, Rita Ora a dat detalii despre casnicia lor. Cei doi lucreaza impreuna pentru prima data, dupa ce li s-a cerut sa prezinte MTV Europe Music Awards impreuna.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, un martor a oferit detalii cutremuratoare despre moartea lui Calin Doboș. Bogdan a vazut cum s-a produs accidentul și a dezvaluit daca medicul conducea sau nu cu viteza. Cum s-a produs tragedia care a șocat lumea showbiz-ului romanesc.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au casatorit in anul 2015, iar de cand au venit pe lume fetițele lor, totul s-a schimbat in casnicia lor. Ce ii reproșeaza artistul soției sale.Gabriela Cristea și-a dorit mult sa devina mama, astfel ca dorința ei s-a indeplinit și are doua fetițe superbe. Prezentatoarea…

- Parinții Prințesei Diana au divorțat cand aceasta avea doar șase ani. John Spencer și Frances Shand Kydd au o poveste care i-a impresionat pe mulți. In timp ce viața Prințesei Inimilor a fost tot timpul in atenția presei, puțini ii cunosc radacinile și familia in care s-a nascut și a crescut.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Valentina Pelinel a vorbit despre casnicia cu Cristi Borcea. Cum reușesc cei doi soți sa se imparta intre viața de cuplu și copii. Reușesc sau nu sa se bucure de cateva momente libere impreuna sau nu? Soția afaceristului a dezvaluit totul.

- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean sunt casatoriți din 2015 și au impreuna trei fete. Actrița a marturisit de mai multe ori ca soțul ei este extrem de implicat in creșterea fetelor, insa a recunoscut totodata ca acesta are momente cand se simte neglijat in relația de cuplu. „Da, cu siguranța sunt momente…

- Cati bani a primit Macaulay Culkin pentru rolul care l-a facut celebru, in Singur acasa? Detalii nestiute despre cel mai iubit film de Craciun. Cu siguranța fiecare roman a vazut macar odata celebrul film de Craciun, Singur acasa. Protagonistul filmului este Macaulay Culkin, insa cați bani a primit…