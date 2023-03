Stiri pe aceeasi tema

- Fiul Clejanilor, Fulgy, spune ca toata viața lui a fost un baiat serios și muncitor și ca intre el și Bia Khalifa nu a avut loc niciun scandal. Vedeta de pe Only Fans și fiul lautarilor din Clejani au avut o aventura, mai exact o relație intensa, care s-a destramat insa furtunos. Acum cateva zile, Bia…

- „Razboiul” dintre Bia Khalifa și Fulgy continua, dar de aceasta data, neințelegerile s-au mutat la poliție, dupa ce blondina susține ca a primit amenințari din partea fiului Clejanilor. Imediat dupa ce a ieșit din secția, Bia Khalifa a vorbit despre scandalul dintre ea și fostul iubit.

- Dupa ce Bia Khalifa l-a acuzat pe fostul iubit ca ar fi fost violent in vacanța din Italia, Fulgy a venit cu propria versiune a poveștii dintre el și Bia Khalifa. Ba mai mult, fiul Clejanilor susține ca blondina face totul pentru ca ar fi geloasa.

- Bia Khalifa este foc și para și susține ca fostul iubit i-a facut gaura mare in buget, dupa ce ea a fost cea care a platit toata vacanța din Roma. Mai mult decat atat, ea susține ca a platit și o amenda de la italieni, in urma ravagiilor pe care fiul Clejeanilor le-ar fi facut in camera de hotel. Ce…

- Doar o luna, atat a durat relație dintre Fulgy și Bia Khalifa. Fiul Clejanilor și ”Regina Only Fans-ului” și-au spus adio, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro, blondina ne-a marturisit ce s-a intamplat intre ea și tanar. Aceștia pareau a fi indragostiți nebunește unul de altul, insa separarea s-a…

- Bia Khalifa a trait ieri momente de coșmar pe Aeroportul Otopeni la intoarcerea din vacanța din Milano. Blondina susține ca a fost batuta și sechestrata de catre un polițist de frontiera, insa am aflat amanunte bomba despre ceea ce s-a intamplat inainte cu doar cateva ore de acest eveniment. Pe adresa…

- Fulgy, fiul Clejanilor, e șocat de ceea ce s-a intamplat astazi pe Aeroportul Otopeni, la sosirea din Milano, acolo unde a mers alaturi de iubita lui, Bia Khalifa. Tanarul marturisește ca nu-i vine sa creada prin ce chinuri a trecut partanera sa, caci aceasta ar fi fost batuta de un polițist de frontiera.…

- Dupa ce au aparut zvonuri cum ca Bia Khalifa și Fulgy s-au desparțit, chiar dupa ziua ei de naștere, iata ca acum blondina vorbește despre presupusa separare de tanar. Aceasta spune care e de fapt adevarul și daca ea și baiatul Clejanilor mai sunt sau nu impreuna.