EXCLUSIV Autoritățile au descoperit substanța care a produs tragedia de la Timișoara In urma analizei autoritațile au stabilit ca susbtanța toxica responsabila pentru moartea a trei persoane intr-un bloc din Timișoara este fosfura de aluminiu, care face parte din grupa I de toxicitate, foarte nociva pentru oameni. Patronul firmei, care a facut el insuși deratizarea, a pus pastile care conțin aceasta substanța in blocul de pe strada Miorița, […] Articolul EXCLUSIV Autoritațile au descoperit substanța care a produs tragedia de la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

