- La audierile din urma cu o saptamana, Ahmed Sami el-Bourkadi a justificat urmele de pantofi gasite la locul crimei. Cei cu care a mers in Italia sunt asemanatori cu urmele gasite in casa groazei, imobilul de pe Moara de Vant unde au fost ucisi Youssef Ajniyah si prietena acestuia, Vanesa Burlacu.„A…

- Marocanul se considera nevinovat. El a explicat cum si-a facut taietura la mana. Avocata lui sustine ca nu are urme de arsura. Partile implicate in cazul uciderii celor doi tineri in casa de pe Moara de Vant la inceputul lunii decembrie se pregatesc pentru urmatoarea infruntare. Procurorii si criminalistii…

- Studentul de origine marocana Ahmed Sami El Bourkadi, suspectul principal in dubla crima de la Iași, din decembrie 2021, susține ca nu el a comis crimele și e mai bine ca e in arest acum, scrie cotidianul local Buna Ziua Iași, care o citeaza pe avocata marocanului, Raluca Andrei.Suspectul i-a spus avocatei…

- Acestia traiesc in Maroc si ar fi farmacisti, conform avocatei lui Ahmed Sami el Bourkadi. Fiul lor, student la UMF, va fi audiat azi de procurori si judecatori. Ahmed Sami el Bourkadi, marocanul suspectat pentru crima dubla din casa din cartierul Roua, de pe Moara de Vant, a fost adus de catre politie…

- Marocanul a transmis prin avocata sa ca este nevinovat, si a contestat mandatul de arestare. Ahmed Sami el Bourkadi, marocanul suspectat pentru crima dubla din casa din cartierul Roua de pe Moara de Vant va ajunge la Iasi in aceasta noapte, iar maine va fi prezentat judecatorilor. Prietena lui se afla…

- Suspectul in cazul dublei crime din cartierul rezidential Roua din Iasi, Ahmed Sami el Bourkadi, va ajunge miercuri noapte la Iasi. Tanarul de origine marocana a fost prins in Roma. El spune ca se afla acolo intr-o vacanta programata cu mult timp inainte. Aflati amanunte de AICI. Ahmed Sami el Bourkadi…

- Magistrații Curții de Apel Iași vor judeca, miercuri, cererea prin care principalul suspect al dublei crime din cartierul Moara de Vant, Ahmed Sami el-Bourkadi, a solicitat anularea masurii arestului preventiv. Suspectul respinge acuzațiile care i se adus, susține ca i-a vizitat pe prietenul sau marocan…

- Politia l-a dat ieri in urmarire nationala si internationala pe studentul cetatean canadian de origine marocana Ahmed Sami el-Bourkadi. Acesta era coleg de an, la Medicina, cu studentul marocan ucis in vila din Complexul rezidential Roua, alaturi de iubita sa. Anterior darii in urmarire, tot ieri, Tribunalul…