Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a cucerit, din, nou in bazinul de inot! Inotatorul a devenit, și de aceasta data, campion in cadrul unui concurs. Sportivul a batut un nou record și a reușit sa obțina medalia aur la proba de 100m liber la Campionatul Național, in bazin scurt.

- Meghan Trainor a dezvaluit ca a slabit 27 de kilograme dupa ce a devenit mama. Celebra cantareața a decis sa faca o schimbare radicala dupa ce a devenit nemulțumita de felul in care arata dupa naștere, in special de cicatricea ramasa de la operația de cezariana.

- Nicoleta Luciu a facut parte din juriul iUmor, iar vedeta a marturisit cum a reușit sa slabeasca 30 kilograme in doar șase saptamani. Nicoleta Luciu are grija de stilul ei de viața, mai ales dupa ce a adus pe lume 4 copii minunați. Iata care este preparatul culinar care a fost consumat de vedeta!

- Judecatoria Constanta a publicat solutia pe scurt in procesul prin care se judeca contestatia la executare privind demolarea Bisericii Izvorul Tamaduirii Constanta. De altfel, magistratii au decis suspendarea executarii silite formulate de contestatoare Parohia Izvorul Tamaduirii pana la solutionarea…

- In timp ce se afla in Europa pentru realizarea celui de-al 50-lea film al sau, Woody Allen a declarat ziarului spaniol La Vanguardia ca intentioneaza sa renunte sa mai regizeze filme si sa dedice mai mult timp scrisului, citeaza Variety. Ultimul sau film in calitate de regizor este plasat la Paris…

- Sportivul lunii august 2022 este Andrei Ghita care este un tanar ambitios si a reusit sa slabeasca 20 de kilograme in 3 luni, urmand un program de antrenament personalizat, dar si o dieta saraca in calorii. In prima luna a slabit 10 kilograme, iar in celalalte 2 luni cate 5 kilograme pe luna. In momentul…

- Simona Halep (30 de ani, 6 WTA) a disputat 9 partide in decurs de 16 zile de la inceputul lunii august. In ciuda dorintei sale de a juca in continuare, acest efort urias n-avea cum sa nu lase urme asupra organismului.