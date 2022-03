Excluderea Rusiei din Consiliul Europei, votată UNANIM de parlamentari - Decizia FINALĂ, luată miercuri „Intr-un vot unanim, Adunarea a facut apel la Consiliul Ministrilor sa ceara Rusiei sa se retraga imediat din Consiliul Europei si, daca nu se conformeaza, sa stabileasca data imediat posibila in care ar inceta sa mai fie membru”, a anunțat Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE).Presedintele APCE, Tiny Kox, a declarat ca „suntem triști ca astazi a trebuit sa cerem excluderea unui stat care este membru al organizatiei noastre de peste 25 de ani, dar ma bucur ca am indraznit sa o facem. Pentru cei care depașesc linii roșii nu nu exista un loc in aceasta organizatie”.Comitetul Ministrilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

