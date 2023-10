Corpul nostru produce in mod constant mucus, o substanța vascoasa, cu multiple roluri importante, intre care și filtrarea aerului in vederea protejarii tractului respirator de particule straine precum bacterii, viruși sau poluanți.[3] In mod normal, nu acordam prea multa atenție mucusului. Oricine s-a confruntat cel puțin o data cu excesul de mucus in gat știe insa cat de neplacuta și de greu de ignorat este aceasta senzație, in special atunci cand persista. In acest articol iți vom vorbi despre cateva dintre afecțiunile care pot duce la apariția acestei probleme. 1. Sindromul picaturii postnazale …