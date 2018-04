Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Cernat i-a felicitat inainte de proba pe Faimosii Catalin Cazacu, Giani Kirita, Diana Belbita, Vladimir Draghia, dar si pe Razboinicii Alex, Stefan si Ionut. Cosmin Cernat i-a intrebat pe fiecare in parte care a fost cea mai frumoasa si cea mai dificila zi de la Exatlon, dar si daca ar mai…

- EXATLON ROMANIA 11 APRILIE 2018 KANAL D:"Oricat am incerca sa ne consolam este o diferenta mare. La cotet soarele este pe noi de la ora 6:00. Eu dorm mai mult, dar acolo nu prea pot. Sunt gandaci si tot felul de vietati. E adevarat ca este mai bine in casa", a spus Diana Belbita in editia Exatlon 10…

- De Paști, Faimoșii și Razboinicii nu au mai fost rivali, ci prieteni. Organizatorii implicați in Exalton le-au pregatit o surpriza de care s-au bucurat din plin. Toți concurentii au fost rasfatati intr-o casa de lux, unde au primit haine frumoase, iar in plus fetele au fost machiate si coafate. Dupa…

- EXATLON ROMANIA 9 APRILIE 2018 LIVE VIDEO 9 APRILIE 2018, Faimoșii - Razboinicii, rezultat final.Dupa ieri Faimoșii au caștigat batalia pentru comunicare și au primit mesaje de la familie, astazi cele doua echipe se intalnesc din nou. EXATLON ROMANIA 9 APRILIE 2018 LIVE VIDEO EXATLON…

- EXATLON ROMANIA 3 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Saptamana trecuta concurenții de la EXATLON au fost uimiți dupa ce s-a aflat numele persoanei eliminate, intrucat nu a fost Oltin Hurezeanu, cum credeau Faimoșii, ci Diana Bulimar. In acest context, tensiunile dintre cele doua echipe au crescut,…

- EXATLON ROMANIA 31 MARTIE LIVE VIDEO KANAL D. Astazi vom avea din nou premiu dublu la Exatlon. Primul premiu este CASA și un premiu surpriza pe care Cosmin Cernat il va anunța la debutul episodului. Cert e ca din promoul emisiunii, reacție de bucurie a ambelor echipe arata importanța premiului.…

- EXATLON ROMANIA 17 MARTIE 2018: Faimoșii au caștigat și a doua proba și vor merge la restaurant. RAZBOINICI - FAIMOȘI: 1 - 0 / 1 - 1 / 2 - 1/ 3 - 1/ 3 - 2 / 4 - 2 / 4 - 3 / 5 - 3 LIVE AICI In ceea ce privește a doua confruntare, echipa caștigatoare va merge la restaurant. …

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D 20 FEBRUARIE 2018. Seara plina de tensiuni in echipa Razboinicilor. Nominalizarile i-au facut sa dea cartile pe fata si au iesit scantei. Anca a fost nominalizarea echipei, majoritate fiind de acord ca ea nu a reusit sa se integreze si ca de cele mai multe…