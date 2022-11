Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane, printre care un fost șef de instituție și angajați ai acesteia, au fost trimiși in judecata in dosarul penal denumit generic „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”, transmite Vocea Basarabiei. Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), in privința a doua din aceste persoane este…

- Procuratura Anticorupție va efectua controlul legalitații ordonanței de neincepere a urmaririi penale pe numele lui Dorel Musteața, președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, emisa la sfarșitul anului trecut. Despre aceasta a anunțat, astazi, președintele Platformei DA, Dinu Plingau.

- Fosta președinta a Parlamentului Zinaida Greceanii și deputatul socialist Corneliu Furculița au statut de invinuiți in dosarul „kuliok”. Potrivit unor surse ale Ziarului de Garda, aceștia sunt banuiți inclusiv de savarșirea infracțiunilor de acceptare a finanțarii PSRM din partea unei „organizații criminale”…

- Fostul președinte de țara, Igor Dodon, va sta in arest la domiciliu pana pe 21 octombrie. Curtea de Apel Chișinau a examinat marți, 27 septembrie, recursurile depuse de avocații socialistului, precum și de acuzatorul pe caz. Recursul avocaților privind suspendarea masurii preventive a fost respins,…

- Astazi, 7 septembrie, Procuratura Anticorupție (PA) anunța ca a demarat procedura de finalizare a urmaririi penale in lipsa fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc in dosarul denumit generic „Frauda Bancara”, scrie Vocea Basarabiei . Avand in vedere modificarile de ordin legislativ recent operate…

- Procuratura Anticorupție (PA) efectueaza percheziții la domiciliul contabilei Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), transmite Anticoruptie.md . Oamenii legii menționeaza ca persoana vizata este invinuita de complicitate, impreuna cu Igor Dodon și alte personae, și de acceptare a finanțarii…