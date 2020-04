Examenele de bacalaureat, anulate pentru prima oară după epoca lui Napoleon. Premieră nefastă pentru învăţământul francez Elevii claselor terminale din ciclul liceal care urmau sa sustina bacalaureatul general, tehnologic si profesional in Franta vor fi evaluati in acest an doar prin intermediul unor verificari continue, care vor masura progresele realizate de elevi in insusirea notiunilor predate in timpul cursurilor si in realizarea temelor de acasa. De asemenea, potrivit Reuters, Franta va adopta o procedura de predare in regim intensiv in luna iunie, pentru a recupera materia ramasa nepredata in perioada de izolare la domiciliu. Scolile, liceele si universitatile franceze au fost inchise la inceputul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

