evoMAG se pregătește să investească jumătate de milion de euro în vânzări. Compania se uită inclusiv peste granițe Magazinul online evoMAG a inregistrat in 2022 afaceri de 36 de milioane de euro si estimeaza, pentru anul acesta, o crestere de 5% – 10%. Compania a bugetat investitii de 500.000 de euro in acest an, de doua ori si jumatate mai mari decat anul trecut, si va pune accentul pe identificarea de noi canale de vanzare, inclusiv in afara Romaniei, introducerea de noi produse si servicii in portofoliu si cresterea nivelului de documentare a produselor. „evoMAG a bugetat investitii de 500.000 de euro in 2023, de doua ori si jumatate mai mari decat anul trecut. In 2023, compania va pune accentul pe identificarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

