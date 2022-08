Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi are in plan o investitie de 200 milioane de lei pentru doua noi fabrici de unde ar putea iesi produse sterile si produse topice sterile „made in Romania". Pentru jumatate din investitie, compania a solicitat ajutor de stat (85 milioane de lei), insa cererea…

- Bastionul Theresia, secțiunea ce se afla in patrimoniul și administrarea Consiliuluis Județean Timiș, a beneficiat de cele mai importante reparații și lucrari de intreținere din ultimii 12 ani. In valoare de peste 1,6 milioane lei, lucrarea este deja finalizata și recepționata, iar acum poate atrage…

- De la orele amiezii, societate Berg Banat iși inaugureaza unitatea de producție de la Campia Turzii. O investiție de aproximativ 9 milioane de euro. Este vorba despre stația de zincare termica care va funcționa in Parcul INDUSTRIAL și care iși incepe activitatea. Lucrarile la fabrica Berg Banat au inceput…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat miercuri ca Guvernul a aprobat nota de fundamentare pentru achiziția a 12 locomotive cu hidrogen. Investiția depașește 800 de milioane de lei.

- Ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Judetean Buzau a fost reabilitat si dotat cu aparatura de moderna. Aici sunt 19 cabinete pentru consultatii medicale. Investitia s-a ridicat la 2,4 milioane de euro, printr-un proiect cu fonduri europene. Ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului…

- Ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Judetean Buzau a fost reabilitat si dotat cu aparatura de moderna. Aici sunt 19 cabinete pentru consultatii medicale. Investitia s-a ridicat la 2,4 milioane de euro, printr-un proiect cu fonduri europene.

- Articolul Ambulatoriul Spitalului Judetean Buzau, modernizat cu o investitie de peste 2 milioane de euro se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Judetean Buzau a fost reabilitat si dotat cu aparatura de moderna. Aici sunt 19 cabinete pentru consultatii…

- Cyscale, companie de soluții sofware fondata la Cluj, a obținut o finanațare de trei milioane de euro dupa o runda de investiții la care a participat și un investitor in UiPath, compania celui mai bogat roman, Daniel Dines.