- Laura Sarbu, secretar general al Primariei municipiului Deva, a fost trimisa in judecata, alaturi de soțul sau, Hadrian Sarbu, și el angajat al primariei, și de Adrian Mihai Bordean, un alt funcționar public, au anunțat procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Alba Iulia. Laura Sarbu…

- Academia de Studii Economice Bucuresti (ASE) si Consiliul Investitorilor Straini (FIC) organizeaza marti o conferinta online in cadrul careia va fi prezentat studiul comun "Investitiile straine directe: evolutia si importanta lor in Romania", a anuntat FIC. La eveniment urmeaza sa participe prorectorul…

- Serviciul public transport local de calatori in regiunea București–Ilfov va fi delegat pentru o perioada de 10 ani Societații de Transport București, anunța viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, informeaza Mediafax. „Am inceput astazi (joi - n.r.) discuțiile pe marginea contractului…

- Societatea de Transport București (STB) vrea sa creasca tariful de calatorie de la 1,3 lei la 2 lei, in condițiile in care actualul tarif nu a mai fost modificat de peste 10 ani. Directorul general al STB, Adrian Crit, susține ca societatea pe care o conduce are datorii de peste 1 miliard de lei, peste…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca Adrian Crit este noul director al Societatii de Transport Bucuresti (STB), in locul lui Mihai Petcu. Tot astazi, și-a inceput activitatea și noul Consiliul de administratie al instituției.„Incepand de azi, este in functie noul Consiliu de Administratie…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut vineri oamenilor sa nu iroseasca speranta creata de vaccinuri prin incetinirea eforturilor de combatere a pandemiei care continua sa afecteze puternic multe tari, informeaza AFP. Acest avertisment vine in contextul in care sistemul Covax, creat pentru a…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a ieșit, vineri, intr-o conferința de presa privitoare la ultimele sale masuri, dar comentariile pe pagina sa de Facebook au curs șiruri-șiruri doar cu privire la coafura sa. Nicușor Dan și-a transmis conferința pe pagina personala de Facebook, insa oamenii…