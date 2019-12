Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) va elabora o noua strategie de combatere si control a pestei porcine africane, care va trebui sa fie asumata de toate institutiile implicate, dar si de fermieri si industrie, a declarat presedintele ANSVSA, Robert Chioveanu.…

- Presedintele Autoritatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, dr. Robert Viorel Chioveanu, a participat vineri, 6 decembrie, alaturi de dr. Adrian Oros, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, la evenimentul international ldquo;Rolul unei agende strategice comune de cercetare si…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a dispus o serie de masuri de prevenire, supraveghere si control pentru evitarea raspandirii virusului pestei porcine africane (PPA), in conditiile in care apropierea sarbatorilor de iarna este caracterizata de o crestere…

- Evolutia pestei porcine africane in Romania a fost luata in discutie la reuniunea comitetului permanent pentru animale, alimente, plante si furaje (SCoPAFF), ce a avut loc la Bruxelles, in perioada 24-25 octombrie, harta restrictiilor suferind noi modificari, insa Romania pastreaza deschis comertul…

